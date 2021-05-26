عاجل.. «لص فيلا إلهام شاهين» في طريقه للنيابة العامة

اقتادت قوة أمنية من مباحث الجيزة، شاب عشريني متهم بمحاولة سرقة فيلا الفنانة إلهام شاهين بالجيزة إلى النيابة العامة، بعد أن ضبطته قوة من المباحث تحت إشراف اللواء محمد عبدالتواب مدير الإدارة العامة للمباحث، خلال محاولته تسلق سور الفيلا، وبمواجهته أقر بأنّه كان يخطط لسرقة الأشياء الثمينة من داخل الفيلا.

تحريات حادث سرقة فيلا إلهام شاهين

وأفادت تحريات المباحث التي جرت تحت إشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، بأنّ مسجل خطر سرقات وله سابقتين جنائيتين في نشاط السرقة، أُلقي القبض عليه بعد ورود بلاغ من الفنانة إلهام شاهين، بتسلق شاب سور الفيلا لسرقتها، وانتقلت قوة من المباحث إلى مكان البلاغ، وتمكنت القوات بمساعدة خفير الفيلا من القبض على المتهم.