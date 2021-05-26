لو لسه متخرج أو موظف بالدولة.. 7 أخبار سارة تطبقها الحكومة في يوليو

أخبار سارة و7 بشائر تنتظر الشباب وحديثي التخرج وموظفي الدولة والعاملين بالقطاع الخاص، مع حلول شهر يوليو المقبل، وانطلاق العام المالي الجديد 2021-2022، وتسلّط السطور التالية الضوء على أهم القرارات السارة التي تعتزم الدولة تنفيذها وتحقيقها للشباب وحديثي التخرج وموظفي الدولة في كل القطاعات، كما يلي:

1. إعلان حركة تعيينات جديدة وتوفير وظائف بالقطاعين الحكومي والخاص، ومنها وظائف جديدة لحديثي التخرج، بالحكومة ووظائف أخرى لآلاف الشباب بالقطاع الخاص من خلال وظائف توفرها النشرة القومية للتشغيل بوزارة القوى العاملة، وفقا لقوانين العمل المعمول بها في البلاد.

2400 جنيه حد أدنى لموظفي السادسة و8400 للممتازة

2. رفع الحد الأدنى للأجور لـ2400 جنيه للعاملين بالدولة، ضمن استراتيجية تحسين أجور الموظفين بالدولة، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويبدأ تطبيق القرار مطلع شهر يوليو 2021.

3. تنفيذ زيادة الدرجات المالية للموظفين بالدولة على النحو التالي:

- زيادة المرتبات الشهرية من 2000 إلى 2400 جنيه لموظفي الدرجة السادسة.

- زيادة مرتبات موظفي الدرجة الخامسة من 2200 إلى 2640 جنيها.

- زيادة مرتبات موظفي الدرجة الرابعة من 2400 إلى 2880 جنيها.

- زيادة مرتبات موظفي الدرجة الثالثة من 2600 إلى 3120 جنيها.

- زيادة مرتبات موظفي الدرجة الثانية من 3000 إلى 3600 جنيه.

- زيادة مرتبات موظفي الدرجة الأولى من 3500 إلى 4200 جنيه.

- زيادة مرتبات موظفي درجة مدير عام من 4000 إلى 4800 جنيه.

- زيادة مرتبات موظفي الدرجة العالية من 5000 إلى 6000 جنيه.

- زيادة مرتبات موظفي الدرجة الممتازة من 7000 إلى 8400 جنيه.

4. زيادة الحوافز الشهرية والجهود غير العادية، طبقا لتقارير الكفاية الإنتاجية، بحد أدنى على النحو التالي:

- 175 جنيهًا لشاغلي الدرجات السادسة والخامسة والرابعة.

- 225 جنيهًا لشاغلي الدرجة الثالثة.

- 275 جنيهًا لشاغلي الدرجة الثانية.

- 325 جنيهًا لشاغلي الدرجة الأولى.

- 350 جنيهًا لشاغلي درجة مدير عام.

- 375 جنيهًا لشاغلي الدرجة العالية.

- 400 جنيه لشاغلي الدرجة الممتازة.

5. علاوتان دورية، وخاصة، الدورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي للخاضعين لقانون الخدمة المدنية، وخاصة لغير الخاضعين للقانون، وذلك بنسبة 13% من الأجر الأساسي، وهم العاملين بالهيئات الاقتصادية والكوادر الخاصة، مثل المعلمين، وشركات القطاعين العام والأعمال العام.

6. بدء تنفيذ حركة كبيرة للترقيات، وذلك بترقية الموظفين المستوفين لاشتراطات الترقية في 30 يونيو المقبل، ما يترتب عليه زيادة المرتبات بتكلفة إجمالية على خزينة الدولة تبلغ مليار جنيه.

7. زيادة المعاشات لجميع الفئات المستفيدة تنفيذا لتوجيهات الرئيس لتخفيف الأعباء عنهم، وذلك بتكلفة تصل إلى 180 مليار جنيه، سيتم تمويلها من الخزانة العامة.