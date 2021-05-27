تفاصيل منحة «يسرية لوزا - ساويرس» بالولايات المتحدة.. تغطي كامل النفقات
كتب:
أمنية سعيد
04:02 ص | الخميس 27 مايو 2021
منح دراسية
أعلنت مؤسسة ساويرس للتنمية عبر موقعها الإلكتروني عن قبول استمارات المتقدمين لمنحة «يسرية لوزا- ساويرس» في دورتها السابعة، لدراسة ماجستير في ممارسات التنمية بكلية هيوبرت همفري للشؤون العامة بجامعة مينيسوتا بالولايات المتحدة، وتمول المنحة سنويًا 2 من الدارسين المصريين المهتمين بالعمل في مجال التنمية بمصر.
وتستعرض «الوطن» الشروط والمؤهلات المطلوبة للتقديم على المنحة، وفق الموقع الرسمي للمؤسسة على النحو التالي:
شروط منحة يسرا لوزا - ساويرس
- أن يكون المتقدم مواطنًا مصريًا مقيم في مصر «لن تعطى الأفضلية لحاملي الجنسية المزدوجة».
- أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها من مؤسسة أكاديمية مرموقة في مجال دراسي ذي صلة.
- خبرة عملية لا تقل عن سنتين في مجال التطوير.
- تلبية متطلبات القبول في برنامج MDP الأكاديمي.
- أن يكون لدى المتقدم سجل مهني وأكاديمي ممتاز.
- تُمنح المنح الدراسية بناءً على الحاجة المالية، بالإضافة إلى الجدارة والشخصية التي تظهر من خلال التميز الأكاديمي والأنشطة اللامنهجية والسلوك الاجتماعي.
- الطلاب الذين يتمتعون بخلفية تعليمية قوية في الفنون الحرة ومهارات كمية وتحليلية جيدة سيكونون أفضل استعدادًا للنجاح الأكاديمي في كلية همفري للشؤون العامة.
- يوصى بالمقررات الدراسية السابقة في الرياضيات والإحصاء والاقتصاد.
- إجادة اللغة الإنجليزية: درجات امتحان TOEFL أو IELTS صالحة بحد أدنى 600 «مستند على الورق»، 250 «على أساس الكمبيوتر»، 100 «على الإنترنت، بحد أدنى 22 في كل قسم» في TOEFL، أو 7 في IELTS.
ومن المقرر أن تغطي المنحة الرسوم الدراسية بالكامل ونفقات المعيشة والسفر والتأمين الصحي.
متطلبات البرنامج
- الانتهاء من برنامج الماجستير الأكاديمي المكون من 50 ساعة معتمدة في عامين دراسيين.
- الانتهاء من 8 - 10 أسابيع من الخبرة الميدانية الصيفية في منتصف البرنامج.
- العمل في قطاع التنمية في مصر بعد التخرج لمدة لا تقل عن سنتين متتاليتين.
المستندات المطلوبة للمنحة
- استمارة الطلب مكتملة بما في ذلك البيان الشخصي.
- نسخة من صفحة هوية جواز السفر سارية المفعول.
- سيرة ذاتية محدثة.
- جميع النصوص الجامعية والدراسات العليا «إن وجدت».
- درجة TOEFL / IELTS.
- رسالتين توصية.
- صورة شخصية واحدة.
- خطاب من الموارد البشرية من جهة العمل الحالية متضمنًا إيصال الراتب/ الراتب أو كشف حساب بنكي في حالة البطالة.
ويمكن التقديم على المنحة من هنـــــــــــــا.