تفاصيل منحة «يسرية لوزا - ساويرس» بالولايات المتحدة.. تغطي كامل النفقات

أعلنت مؤسسة ساويرس للتنمية عبر موقعها الإلكتروني عن قبول استمارات المتقدمين لمنحة «يسرية لوزا- ساويرس» في دورتها السابعة، لدراسة ماجستير في ممارسات التنمية بكلية هيوبرت همفري للشؤون العامة بجامعة مينيسوتا بالولايات المتحدة، وتمول المنحة سنويًا 2 من الدارسين المصريين المهتمين بالعمل في مجال التنمية بمصر.

وتستعرض «الوطن» الشروط والمؤهلات المطلوبة للتقديم على المنحة، وفق الموقع الرسمي للمؤسسة على النحو التالي:

شروط منحة يسرا لوزا - ساويرس

- أن يكون المتقدم مواطنًا مصريًا مقيم في مصر «لن تعطى الأفضلية لحاملي الجنسية المزدوجة».

- أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها من مؤسسة أكاديمية مرموقة في مجال دراسي ذي صلة.

- خبرة عملية لا تقل عن سنتين في مجال التطوير.

- تلبية متطلبات القبول في برنامج MDP الأكاديمي.

- أن يكون لدى المتقدم سجل مهني وأكاديمي ممتاز.

- تُمنح المنح الدراسية بناءً على الحاجة المالية، بالإضافة إلى الجدارة والشخصية التي تظهر من خلال التميز الأكاديمي والأنشطة اللامنهجية والسلوك الاجتماعي.

- الطلاب الذين يتمتعون بخلفية تعليمية قوية في الفنون الحرة ومهارات كمية وتحليلية جيدة سيكونون أفضل استعدادًا للنجاح الأكاديمي في كلية همفري للشؤون العامة.

- يوصى بالمقررات الدراسية السابقة في الرياضيات والإحصاء والاقتصاد.

- إجادة اللغة الإنجليزية: درجات امتحان TOEFL أو IELTS صالحة بحد أدنى 600 «مستند على الورق»، 250 «على أساس الكمبيوتر»، 100 «على الإنترنت، بحد أدنى 22 في كل قسم» في TOEFL، أو 7 في IELTS.

ومن المقرر أن تغطي المنحة الرسوم الدراسية بالكامل ونفقات المعيشة والسفر والتأمين الصحي.

متطلبات البرنامج

- الانتهاء من برنامج الماجستير الأكاديمي المكون من 50 ساعة معتمدة في عامين دراسيين.

- الانتهاء من 8 - 10 أسابيع من الخبرة الميدانية الصيفية في منتصف البرنامج.

- العمل في قطاع التنمية في مصر بعد التخرج لمدة لا تقل عن سنتين متتاليتين.

المستندات المطلوبة للمنحة

- استمارة الطلب مكتملة بما في ذلك البيان الشخصي.

- نسخة من صفحة هوية جواز السفر سارية المفعول.

- سيرة ذاتية محدثة.

- جميع النصوص الجامعية والدراسات العليا «إن وجدت».

- درجة TOEFL / IELTS.

- رسالتين توصية.

- صورة شخصية واحدة.

- خطاب من الموارد البشرية من جهة العمل الحالية متضمنًا إيصال الراتب/ الراتب أو كشف حساب بنكي في حالة البطالة.

ويمكن التقديم على المنحة من هنـــــــــــــا.