حظك اليوم الخميس 27-5-2021 برج الحمل على الصعيدين المهني والعاطفي

يُعرف مولود برج الحمل بالعفوية في التعامل مع كل شيء حوله، فهو لا يميل للتخطيط المسبق لعمل أي شيء.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يدعمك، اعتمد اليوم على ما لديك من روح مثابرة وتحدي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد في منزل العلاقات يساعدانك أن تعيش الحياة كما تحب وتشعر بالحرية والاتزان.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان عمر الشريف، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أبريل.