حظك اليوم الخميس 27-5-2021 برج الثور على الصعيدين المهني والعاطفي

يتحلّى مولود برج الثور بالطيبة الكبيرة، إذ تجده دائمًا ما يكون محاطًا بالكثير من الأشخاص الذين يجدون الراحة والسعادة معه.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

تنافر فينوس مع القمر في منزلي المال يطالبك بأن تخطط جيدًا، وتراجع خطواتك، وتبحث سبل تنمية مدخراتك.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

اليوم حاول أن تضاعف تركيزك ولا تتسرع في أقوالك أو في إعطاء وعود.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان محمود شكوكو، ويوافق تاريخ ميلاده مواليد 1 مايو.