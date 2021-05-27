حظك اليوم الخميس 27-5-2021 برج الجوزاء على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج الجوزاء اجتماعي ولديه عدد كبير من الأصدقاء وأبرز عيوبه التردد، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك، يجب أن تنتبه لأن صراحتك واندفاعك يعرضانك لمواجهات، حاول أن تتجنبها.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا ينصحك الفلك أن تتخذ مسافة كافية تفصلك عن المشاحنات مع شريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة ناهد السباعي، ويوافق تاريخ ميلادها 25 مايو.