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حظك اليوم الأربعاء 26-5-2021 برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي

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الوطن
12:20 ص | الأربعاء 26 مايو 2021
حظك اليوم برج الدلو

حظك اليوم برج الدلو

يتصف مولود برج الدلو بتقلب المزاج، الأمر الذي يؤدي إلى العديد من الضغوط وتوتر علاقاته بالمحيطين، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

الخسوف الكلي في منزلك الحادي عشر يدعم علاقتك بالزملاء والأصحاب ورؤساء العمل، فقط لا ترفض نصيحة المخلصين منهم.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

 فينوس والشمس في منزل الحب واليوم تتحالف الكواكب لتمنحك يقظة وإشراقة.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان سعد الصغير، ويوافق تاريخ ميلاده 30 يناير.

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