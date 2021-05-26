حظك اليوم الأربعاء 26-5-2021 برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي

يحظى مواليد برج القوس بنصيب كبير من الطيبة يمتلكونها في قلوبهم وتغمر من يحيط بهم، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

الخسوف الكلي في برجك وعليك بالصمود أمام الضغوط، مع الحفاظ على روح الحذر لتحمي نفسك.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

تنافر الشمس والقمر يطالبك اليوم بالصبر والمرونة أمام أي استفزاز.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة شيرين سيف النصر، ويوافق تاريخ ميلادها 27 نوفمبر.