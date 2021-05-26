حظك اليوم الأربعاء 26-5-2021 برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الحوت بأن لديه القدرة على إدارة أعماله بكفاءة عالية، كما أنه يرحب دائما بالأفكار الجديدة وغير التقليدية، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

الخسوف الكلي في وضع معاكس، تحكّم اليوم في عصبيتك واهدأ لتحسن تدبير أمورك.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

كن مستعدا للتفاهم بهدوء مع من تحب وينصحك الفلك ألا تعطي الثقة لأي شخص إلا بعد التحري جيدا عنه.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة أمل حجازي، ويوافق تاريخ ميلادها 20 فبراير.