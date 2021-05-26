حظك اليوم الأربعاء 26-5-2021 برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي

يتصف مولود برج الجدي بأن لديه طابع الجديّة، بالإضافة إلى أنّه شخصية انطوائية تميل إلى العزلة أحيانًا كثيرة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

الخسوف الكلي في منزل الصحة، استرخ ونظم جهودك ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد ولا تظهر خططك أو مشاعرك واعمل في صمت.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يطالبك أن تتجنب الزهو بنفسك ولا تعلن أخبارك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة غادة عادل، ويوافق تاريخ ميلادها 25 ديسمبر.