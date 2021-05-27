حظك اليوم الخميس 27-5-2021 برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج الأسد ملفت للأنظار أينما كان، له جاذبية خاصّة به، فثقته بنفسه وحماسته تجذب الكثير إليه، خاصة أن من نقاط قوته أنه مبدع، وعاطفي، كما أنه سخيّ، وإيجابي، ويمتلك الأسد شخصية قوية وواضحة.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

الشمس وعطارد بمنزلك الحادي عشر يدعمان أعمالك وعلاقاتك، تستطيع أن تكون فعالًا ومؤثرًا، وتبث الحماس فيمن حولك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب وفي الأفق وعود عاطفية وفرص تظهر أمامك، فلتحسن استغلالها.

مشاهير برج الأسد

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان خالد عجاج ويوافق تاريخ ميلاده 23 يوليو.