حظك اليوم الخميس 27-5-2021 برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج العذراء يميل إلى الابتعاد عن الناس والعلاقات الاجتماعية والوحدة؛ بسبب شعوره بعدم الارتياح، إضافة إلى أنّه لا يثق بالناس بسرعة، لا يستسلم للأوهام والأحلام، كما يعتبر من الشخصيات القوية التي يمكن اللجوء إليها لأخذ النصائح والحكم.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس ويطالبك الفلك أن تعمل بدقة وتجنب الجدال الذي قد يؤدي لصدام مع من حولك.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد معاكسان، وقد تشعر بالتشوش عاطفيا أو إرباك مع البعض.. حاول أن تحافظ على اتزانك النفسي.

مشاهير برج العذراء

من أبرز مشاهير برج العذراء الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن ويوافق تاريخ ميلادها 18 سبتمبر.