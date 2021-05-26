خبير اقتصادي: الحكومة المصرية تسير على طريق إصلاحي صحيح

قال الدكتور عمرو صالح، أستاذ الاقتصاد ومستشار البنك الدولي السابق، إن المراجعات الدورية التي ينفذها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وخاصة الأخيرة منها، تضمنت الاقتصاد المصري، وفيها تأكيد أن الحكومة المصرية تسير على الطريق الصحيح، في الكثير من النقاط الاقتصادية.

وأضاف «صالح»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الآن»، والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن الصندوق والبنك يعقدا بشكل دوري، جلسات مراجعة لاقتصاديات كل الدول، ومن خلال تلك المراجعات، يتم إصدار تقارير سنوية مبنية على أرقام، بها كشف للكثير من الملابسات بالنقاط الهامة في تلك الاقتصاديات، وفيها يتم التحقق عبر تلك المؤسسات بنفسها، وليس من خلال التقارير المحلية أو الحكومية.

وأوضح أن الصندوق والبنك الدولي، شككا من قبل في برنامج الاصلاح الاقتصادي، أكدا اليوم أن مصر هي قصة نجاح فيها عبرت الدولة من 1.8% إلى 6.6% من معدلات النمو، «مصر قدرت تخفض حجم التضخم، واتحكمت في البطالة، وقللت حجم عجز الموازنة العامة».

وأكد أن تلك الشهادة من الجهتين العالميتين، هو أمر من شأنه التأكيد على كون السياسات التي اتبعتها مصر صحيحة، وفيها تم تخصيص الكثير من النقاط الضرورية، كالحوكمة والشفافية، وبرنامج التكافل الاجتماعي، ودعم المصدريين: «تقرير البنك جاء شامل وبه توضيح للكثير من النقاط التي كان بها ملابسات من قبل».