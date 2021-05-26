«جزار» ينقذ «رضيعة» من نهش الكلاب الضالة بالدقهلية

أنقذ أهالي «قرية دنديط» مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، اليوم، طفلة حديثة الولادة، من بين الكلاب الضالة، بعد أن تم إلقائها بجوار مزلقان السكة الحديد بالقرية خط «المنصورة- الزقازيق».

وشاهد أحد الأهالي الطفلة بالمصادفة ملقاة على الأرض، وحولها عدد من الكلاب الضالة، تحرك سريعا باتجاه الطفلة، وأنقذها من الكلاب، وتبين أن عمرها نحو أسبوع وترتدي ملابسها.

تلقى اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث الدقهلية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة ميت غمر، من المواطن «إبراهيم م. ع»، 40 سنة جزار، ومقيم قرية «كوم النور»، التابعة لدائرة المركز، بعثوره على طفلة «لقيطة» رضيعة لم تكمل أسبوعها الأول في الحياة.

وبالفحص، تبين أن الطفلة عمرها نحو أسبوع، وترتدى ملابس الأطفال، وليس بها أي إصابات ظاهرية، ومربوطة الحبل السري.

وأكد المواطن، أنه عثر على الطفلة ملقاة على الأرض، بجوار مزلقان السكة الحديد بقرية دنديط، ولولا الصدفة لهنشتها الكلاب الضالة.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4900 لسنة 2021 إدارى مركز ميت غمر، وأمرت النيابة العامة بإيداع الطفلة بحضانات مستشفى ميت غمر المركزي، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها، ومحاولة الوصول إلى أهلية الطفلة.