توقعات طقس 72 ساعة.. حار نهارا وشبورة مائية ونشاط للرياح

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن توقعات خبرائها بشأن حالة الطقس، خلال الثلاثة أيام المقبلة، في الفترة من غد الخميس الموافق 27 مايو الحالي، حتى السبت 29 من الشهر ذاته.

ويتوقع خبراء الأرصاد أن يسود خلال الـ 72 ساعة قادمة، طقس حار على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء نهارًا، معتدل على السواحل الشمالية والغربية، شديد الحرارة على جنوب البلاد.

فيما يسود ليلًا طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأضاف الخبراء أنّ الرياح تنشط على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وتنتشر الشبورة المائية الخفيفة صباحًا يومي الخميس والجمعة، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى السواحل الشمالية ومدن القناة.

أما يوم السبت، فتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبري والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 27 مايو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 21.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 21.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 20.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 23.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظى 42 والصغرى 24.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 28 مايو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 20.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 21.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 20.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 23.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظى 42 والصغرى 24.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 29 مايو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 20.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 21.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 23.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 24.