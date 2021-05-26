لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على خطوات لحماية التابلت من «الهاكر»

تهكير جاهز التابلت، شبح يواجه طلاب الثانوية العامة 2021، خاصة بعد إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّه سيتم عقد الامتحانات إلكترونيا، موضحة أنّ الامتحانات ستعقد في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا، لذلك هناك مجموعة من النصائح المهمة يجب على طلاب الثانوية العامة اتباعها جيدا، بحسب ما كشفه شريف إسكندر خبير تكنولوجيا المعلومات.

قال إسكندر، إنّه يجب على طلاب الثانوية العامة، عدم تداول التابلت مع بعضعهم البعض، وعلى الطلاب اتباع التعليمات التي تصدرها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في هذا الشأن، لافتا إلى أنّ كل طالب يجب أن يحافظ على جهازه الشخصي بشكل جيد: «الطالب مش ضامن زميله هيعمل إيه في التابلت لو خده منه».

إسكندر: يجب فتح الروابط الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فقط

وأضاف خبير تكنولوجيا المعلومات في حديثه لـ«الوطن»، أنّه يجب على الطلاب عدم استخدام شبكات غير مؤمنة خاصة في الأماكن العامة مثل المقاهي والكافيهات، مؤكدا أنّ تكرار إدخال شبكات الواي فاي يعرض التابلت للتهكير، مشددا على ضرورة فتح الروابط الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فقط: «الروابط اللي تقولك مبروك كسبت 5000 جنيه واضغط على الرابط دي كلها من السهل تهكر التابلت».

وتابع أنّ هناك ضرورة ملحة للتأكد من صحة الروابط قبل فتحها على التابلت، والتأكد من وجود علامة «المفتاح» في أي متصفح للتأكد من حماية الجهاز من أي تهكير.

«شوقي»: إعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2021 الأسبوع المقبل

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد أنّ الوزارة لديها عدد كبير من المهندسين للحفاظ على أجهزة التابلت والتصدي لأي محاولات لتهكيرها، لافتاً إلى أنّ الامتحانات ستعقد إلكترونيا وسط الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

وأضاف «شوقي» في تصريحات له، أنّه سيعلن تفاصيل مهمة منتصف الأسبوع المقبل عن امتحانات الثانوية العامة 2021 وجدولها، إلى جانب القرار النهائي بشأن التحسين.