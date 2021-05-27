حظك اليوم الخميس 27-5-2021 برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج الميزان يسعى دائما إلى أن يكون كل شيء مثالي، سواء كان ذلك في حياته العملية أو المهنية، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثالث يدعم نشاطاتك وقد تحصل على رد أو خبر يفرحك وتحقق نجاحا.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

الفلك يدعمك ويمدك بالعاطفة المشتعلة وتتفجّر حيوية ونشاطا.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان المطرب اللبناني ملحم زين، ويوافق تاريخ ميلاده 21 أكتوبر.