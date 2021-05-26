حظك اليوم الأربعاء 26-5-2021 برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي
كتب:
الوطن
12:19 ص | الأربعاء 26 مايو 2021
حظك اليوم برج الميزان
يمتلك مواليد برج الميزان شخصية قيادية تجعله يترأس في مختلف الأمور الحياتية، الأمر الذي يجعله يفضل دائما أن يكون متبوعا لا تابعا، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.
حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني
الشمس وعطارد بمنزل الحظ يعدانك بالسهولة واليسر في خطواتك وتستفيد جيدا من المعطيات.
حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي
الخسوف الكلي في منزل العلاقات يدفعك للانفتاح، ويساعدك على توطيد علاقاتك، وفي نفس الوقت تضع حدا للعلاقات الهشة.
ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان الراحل فريد شوقي، ويوافق تاريخ ميلاده 2 أكتوبر.