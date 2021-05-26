حملات مكثفة على الأسواق بكفر الشيخ ورفع 1899 طن مخلفات

عقد اللواء أشرف موافي، السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ، اجتماعاً موسعاً اليوم الأربعاء، بحضور اللجنة العليا للتموين، والمحاسب عماد حبيب ، وكيل وزارة التموين، لمناقشة عدد من الشكاوى والطلبات الخاصة بالمنظومة التموينية، حيث وجه بشن حملات مكثفة، بالتعاون بين مديريات التموين والصحة والطب البيطري ومباحث التموين والرقابة التموينية، على الأسواق والمحلات التجارية ومحال الجزارة والمخابز، لمنع احتكار السلع، والتأكد من صلاحية الأصناف المعروضة، والبيع بالسعر الرسمي، والإعلان عن أسعار السلع التموينية المدعومة بشكل واضح، وذلك لتحقيق الأمن الغذائي، وتوصيل الدعم لمستحقيه.

كما وجه وكيل وزارة التموين بشن حملات تموينية على المخابز لضبط المخالفين من أصحاب المخابز، وتحرير محاضر نقص وزن الأرغفة، وتحويل المخالفين للنيابة المختصة، مشدداً على منع الذبح خارج المجازر، والتأكد من صلاحية اللحوم المعروضة، وغلق محال الجزارة التي لا تحرص على تغطية اللحوم، حفاظاً على صحة المواطنين.

وفي سياق مختلف، أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على استمرار وتكثيف حملات النظافة ورفع وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة، بصفة دورية ويومية.

وقال محافظ كفر الشيخ إن جملة المخلفات التي تم رفعها، اليوم الأربعاء، بلغت 1899 طناً في 14 مركز ومدينة، منها 360 طناً بمركز كفر الشيخ، و40 طناً ببرج البرلس، و140 طناً بسيدي سالم، و35 طناً بسيدي غازي، بالإضافة إلى رفع 100 طن مخلفات بمدينة بلطيم، و106 أطنان بالرياض، و152 طناً بالحامول.

وأضاف المحافظ أن كمية المخلفات التي تم رفعها بمصيف بلطيم بلغت 30 طناً، و110 أطنان بقلين، و160 طناً ببيلا، و400 طن بدسوق، و100 طن بفوه، و150 طناً بمطوبس، و26 طناً بمسير، بإجمالي 1899 طن مخلفات، وذلك ضمن خطة المحافظة لتفعيل منظومة النظافة، ورفع المخلفات، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

وأكد محافظ كفرالشيخ أنه وجه الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بتفعيل دوريات لمشرفي النظافة بمراكز ومدن المحافظة، لمنع إلقاء المخلفات وتحرير محاضر فورية للمخالفين، وتنظيم حملات النظافة، بالإضافة إلى تهذيب الأشجار بشكل جمالي، واجراء عمليات الصيانة لأعمدة الانارة بصفة دورية، ومتابعة الحالة العامة بالشوارع، وتوزيع صناديق القمامة على أماكن الحدائق والميادين المختلفة، وأمام المدارس والمنشآت الحكومية مع نشر فرق النظافة بالشوارع والميادين بصفة مستمرة، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة.