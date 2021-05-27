«طعم من أجل حياة».. مبادرة الشباب والرياضة بالمنيا عن لقاح كورونا

دشنت مديرية الشباب والرياضة في المنيا، مبادرة «طعم من أجل حياة»، لتسهيل عملية التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان الحاص بلقاح كورونا.

وقال مندي عكشة وكيل وزارة الشباب بالمنيا، إن مبادرة «طعم من أجل حياة»، تأتي عقب افتتاح المركز الثابت لتلقي لقاح كورونا والتسجيل بكورنيش النيل، تحت رعاية الدكتورأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، والدكتور محمد النادي وكيل وزاره الصحة، والعقيد محمد صلاح رئيس مجلس مدينة المنيا.

وأضاف أن مجموعة من شباب الصعيد بمحافظة المنيا، تباشر حملة التوعية لكل المواطنين المترددين، علي كورنيش النيل، من خلال التسجيل على موقع وزاره الصحة، خاصة مع زيادة عدد المترددين لتلقي اللقاح والتسجيل للحصول عليه.

وأجري اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جولة تفقدية على كورنيش النيل عقب افتتاحه أمام المواطنين، أمس، تنفيذاً للتعليمات الصادرة عن الدكتور مصطفي مدبولي وتكليفات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بإعادة فتح الحدائق العامة والمتنزهات، مع الإلتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتفقد المحافظ المقر الثابت لتطعيم المواطنين بلقاح «كوفيد 19»، المقام بإحدى وحدات الكورنيش مع استمرار تواجد الفرق المتحركة لاستقبال جميع المواطنين،حيث شاهد المحافظ تلقي المواطنين للقاح.

وتابع القاضي الحالة العامة للمواطنين للتأكد من الالتزام بالحفاظ على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا، كما تابع التراخيص الخاصة بالمراكب النيلية، موجها لاستمرار أعمال الصيانة للسور الحديدي بطول الممشى علي النيل، مشدداً على أعمال النظافة العامة، حرصا على سلامة وصحة المواطنين.

واستمع المحافظ، لآراء المواطنين بعد الانتهاء من مراحل تطوير الكورنيش، حيث أكد أن الكورنيش ملك لجميع المواطنين والحفاظ عليه واجب وطني ومسؤولية مباشرة، مؤكدا أن أعمال التطوير ضمن خطة المحافظة، لتقديم مستوى عالي من الخدمات لابناء المحافظة.