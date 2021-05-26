الجهود المصرية لا تتوقف.. في 20 يوما إرسال مساعدات لـ4 دول

مصر هي قلب العالم، تمد يد العون والمساعدة للجميع في وقت الأزمات، تساند الدول في محنتها وتسد حاجتها، الجهود المصرية لدعم أشقائها وغير أشقائها لا تتوقف، فعلى مدار الشهر الجاري، خلال فترة 20 يوما خرجت الطائرات المصرية محملة بالمساعدات الطبية أو الغذائية لـ4 دول عالمية يعانون من أزمات مختلفة.

المساعدات المصرية إلى جيبوتي

آخر تلك المساعدات ما أعلنت عنه مصر قبل قليل، عن إرسالها طائرتين عسكريتين، من قاعدة شرق القاهرة الجوية، محملتين بكميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية، وتأتي في إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب الجيبوتي الشقيق في مختلف الظروف، وتأكيدا على عمق روابط الأخوة والصداقة التي تجمع الشعبين الشقيقين.

دعم أهل فلسطين في أزمة العدوان

الثلاثاء الماضي، أرسلت وزارة الصحة والسكان، مساعدات طبية لدعم الأشقاء الفلسطينيين تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تصل لـ65 طنا من المستلزمات الطبية والأدوية وتقدر قيمتها بنحو 14 مليون جنيه؛ لدعم الأشقاء بقطاع غزة، وشملت الشحنات الطبية مستلزمات للجراحة والحروق والتجميل ومكافحة العدوى، إضافة لأسطوانات الأكسجين وماسكات وأجهزة التنفس الصناعي ومضخات المحاليل ومستلزمات تشغيل الطوارئ وآلات طبية للجراحات الكبرى والصغرى.

مساندة الهند في أزمة كورونا

ومن غزة إلى جنوب آسيا، حيث الهند التي حرصت مصر على مساندتها في تلك الأزمة التي لحقت بها من الزيادة الكبيرة في أعداد وفيات وإصابات كورونا وانهيار النظام الطبي، فأقلعت 3 طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية محملة بكميات كبيرة من المساعدات الطبية المقدمة من وزارة الصحة والسكان إلى دولة الهند، والتي جاءت في إطار المساهمة لتخفيف العبء عن الشعب الهندي بسبب سرعة تفشي فيروس كورونا وارتفاع معدلات الإصابة والوفيات في ظل الأزمة الراهنة، والنقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية وأدوات الوقاية والحماية.

مساعدات طبية إلى الشعب التونسي

إلى تونس الشقيقة، أرسلت مصر المساعدات الطبية المقدمة من وزارة الصحة والسكان إلى الشعب التونسي، والتى خرجت في إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب التونسي الشقيق في مختلف الأزمات والمحن، وتعد المساعدات تأكيد على متانة الروابط التاريخية التي تجمع مصر وتونس، والعلاقات المصرية التونسية المتميزة التي تحظى بكل التقدير والاحترام على مستوى الشعبين الشقيقين.