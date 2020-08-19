غدًا.. شحنة جديدة من المساعدات المصرية تصل إلى السودان

تصل السودان، غدًا الخميس، طائرة مصرية تحمل مساعدات لمتضرري السيول والأمطار بالبلاد، عبر مطار الخرطوم الدولي، وسيكون في استقبالها عدد من المسؤولين بالدولة، وحسام عيسى، السفير المصري لدى الخرطوم.

وأكد عبدالنبي صادق، المستشارالإعلامي لسفارة جمهورية مصرالعربية بالخرطوم، عمق العلاقات الأزلية بين الشعبين المصري والسوداني، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا".

وقال صادق: إن الجسرالجوي للمساعدات المصرية، سيتواصل غدا الخميس، بوصول طائرة محملة بالمساعدات الطبية والغذائية لمتضرري السيول والأمطار.

وفي لبنان، أقلعت طائرة نقل عسكرية في وقت سابق، اليوم، محملة بالمواد الغذائية والمستلزمات الطبية متجهة إلى مطار رفيق الحريرى الدولى في رحلتها السابعة من مصر إلى لبنان في إطار الدعم والتضامن مع الدول الشقيقة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بفتح جسر جوى لإستمرار تقديم المساعدات إلى الأشقاء فى الجمهورية اللبنانية في ظل الأزمة التي تمر بها حاليًا.

وكانت وزارة الخارجية، وجهت البعثة الدبلوماسية المصرية بلبنان بإتخاذ اللازم نحو الاستمرار في استقبال المساعدات الإنسانية المقدمة من مصر للشعب اللبناني، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وأعرب الجانب اللبناني عن عميق الشكر والإمتنان بالجهود المبذولة من مصر والوقوف بجانبها في أوقات المحن والأزمات، كما قدم الجانب اللبناني الشكر للقيادة المصرية الحكيمة التي تمد يد العون لكافة الدول التي تمر بأزمات.