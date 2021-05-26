عاجل.. المؤبد لـ6 متهمين قتلوا شاباً لسرقته بالدقهلية

قضت محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية، قبل قليل، بمعاقبة 6 متهمين بالسجن المؤبد، وعلى سيدة غيابياً، بالسجن 3 سنوات، بعد اتهامهم بقتل شاب لسرقة «توكتوك» بدائرة قسم شرطة أول المنصورة، بأن تربصوا به بالطريق الذي علموا مسبقاً اعتياده المرور به، وما أن شاهدوه حتى ظفروا به وأطلقوا أعيرة نارية صوبه، قاصدين إزهاق روحه، فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، والتي أودت بحياته.

صدر الحكم برئاسة المستشار مجدى علي قاسم، رئيس الدائرة السابعة بمحكمة جنايات المنصورة، وعضوية المستشارين وائل صفوت راشد، ومحيي الدين محمد الكناني، ومحمد أحمد شعبان، فى القضية رقم 11843 لسنة 2019 جنايات مركز المنصورة، والمقيدة برقم 1268 لسنة 2019 كلي جنوب المنصورة.

السجن المؤبد لـ6 أشخاص

وشمل قرار المحكمة السجن المؤبد لكل من المتهمين «إيهاب أحمد محمد»، عامل، و«أحمد محمد أحمد محمود»، خراط، و«صابر أحمد أحمد محمد الكيكي»، عامل، و«الحسيني الحسيني إبراهيم فرج»، عامل كاوتش، و«حسام إبراهيم عبد العاطى مرجان»، هارب، و«ربيع إبراهيم ربيع أبوالنجا»، فلاح، جيمعهم يقيمون بدائرة مركز المنصورة، وذلك بالسجن المؤبد، بالإضافة إلى «صباح أ. ت.»، هاربة، بالسجن 3 سنوات.

الاتهامات الموجهة للمتهمين

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة اتهامات، منهم أنه في يوم 21 فبراير 2019، بدائرة قسم شرطة أول المنصورة، محافظة الدقهلية، أقدم المتهمون من الأول حتى الخامس، على قتل المجني عليه «محمد محمد عبده البحراوي»، عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتله، وأعدوا لذلك الأسلحة النارية والبيضاء محل الاتهامات، من الثاني حتى الخامس، أن تربصوا به بالطريق الذي علموا مسبقاً اعتياده المرور به، وما إن شاهدوه حتى ظفروا به، وأطلق الأول أعيرة نارية صوبه، قاصدين إزهاق روحه، حال تواجد المتهمين من الثاني حتى الخامس على مسرح الجريمة، للشد من أزره، فأحدثوا به الإصابة الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق، والتي أودت بحياته.

وارتبطت بتلك الجناية وتلتها جنحة أخرى، وهي أنهم في ذات الزمان والمكان سرقوا الدراجة النارية المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق، والمملوكة للمجني عليه، وكان ذلك ليلاً، حال كونهم شخصين فأكثر، حاملين الأسلحة على النحو المبين بالتحقيقات.