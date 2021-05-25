القصة الكاملة لـ«أجرأ متسول في مصر».. محتاج مساعد براتب شهري 6 آلاف جنيه

بجرأة غير معهودة، أبهرت متابعي مواقع التواصل الاجتماعي عندما تحدث متسول في أحد شوارع مدينة طلخا بمحافظة الدقهلية في مقطع فيديو عن دخله اليوم، في المناسبات والأيام العادية، وصفوه بأنه «أجرأ متسول في مصر» وذلك أثناء تجميع حصيلة تسول يوم من أحد المحلات، والعجيب أنه طلب خلال الفيديو مساعد له خلال الفترة المسائية ويعطيه يوميا على مبلغ 200 جنيه أي بمعدل 6 آلاف جنيه شهريا، مؤكدا أنه ما يجمعه يضعه في حسابه في أحد البنوك.

القبض على «أجرأ متسول في مصر»

تحركت أجهزة الأمن بمديرية أمن الدقهلية فور انتشار الفيديو بصورة كبيرة، وتمكنت من ضبط المسؤول حال قيامه باستجداء المارة بأحد شوارع بندر طلخا وبتفتيشه عثر بحوزته على مبلغ وقدره 100 جنيه عملات ورقية ومعدنية، وتبين أنه يدعى «ناصر ق. م.» 56 عاما، بدون عمل ومقيم شارع جمال عبدالناصر دائرة قسم أول بمحافظة المنيا - وحاليا مقيم بشارع أولاد عيد الغازي بندر طلخا والسابق اتهامه في 5 قضايا «تسول - سرقة وسائل نقل – نشل- مخدرات - آداب عامة» آخرهم القضية رقم 2003/97 جنح قسم سرس الليان بمحافظة المنوفية «تسول».

المتهم يدلي بأقوله للنيابة: أنا بابيع ليمون

وبعرض المتهم على نيابة طلخا، أكد أنه أخذ الكلام على أنه فكاهي مع مصور الفيديو، ولم يكون يتحدث بصورة جدية معه، وأنه تم تصويره أمام كشك سجائر في طريق بلقاس بمدينة طلخا، أثناء تجميد المبالغ المعدنية والورقية إلى فئة أكبر، وأنه اعتاد على التردد على هذا الكشك.

وعن عمله في التسول، نفى المتهم قيامه بالتسول، وأكد أنه يبيع ليمون في الشوارع ويجمد ما يبيعه طوال اليوم، وأن قوله أنه جمع 50 ألف جنيه في شهر رمضان كان على سبيل الهزار، مع مصور الفيديو.

وأمرت النيابة العامة باحتجاز المتهم على ذمة التحقيقات مع ورود تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها والعرض حين ورود التحريات.

وأكدت تحريات المباحث صحة الواقعة، وأنه كان يتسول في شوارع طلخا، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5365 لسنة 2021 جنح مركز طلخا.

تفاصيل ما ورد في الفيديو

وأشعل فيديو «أجرأ متسول في مصر» مواقع التواصل الاجتماعي، بطريقة تحدث الشخص الذي ظهر به وصراحته مع المصور، والذي أكد خلاله أن دخله اليومي من التسول 1200 جنيه ويجمع بموسم رمضان 50 ألف جنيه، والمجمد أضعه في حسابي في البنك إلا أنه في غير الموسم يجمع في اليوم من 300 إلى 350 جنيها، بعد انتهاء عيد الفطر المبارك، وعرض المتسول على مصور الفيديو أن يعمل معه قائلا: «تيجي تشيل لي الشنطة وتمشي ورايا وأعطيك النص، وأقل حاجة في اليوم، هاعطي لك 200 جنيه وتمشي ورايا، ومن العصر حتى مثل التوقيت الذي نحن فيه الآن» وسأله مصور الفيديو، «هو أنت بتشرب سجائر»؟، فرد: «أنا باشرب سجاير من أغلى حاجة، مستوردة».

تحرك أجهزة الأمن للقبض على المتسول

كان اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد برصد المتابعة لموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك - صفحة أخبار طلخا ونبروه» مقطع فيديو مزيل بـ «أجرأ متسول في مصر - يتحدث بكل صراحة - بشرب سجائر ميريت وإيراد يومي 1200 جنيه موسم رمضان يعمل حوالي 50 ألف جنيه» يظهر به شخص مسن يرتدي جلباب ويقوم بتجميد بعض العملات الورقية والمعدنية مختلفة الفئات من أحد المحلات ويتحاور معه القائم على التصوير حول قيامه بالتسول، وتمكنت المباحث من تحديده والقبض عليه.