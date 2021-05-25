العقوبة القانونية لـ«أجرأ متسول في مصر»: الحبس 3 أشهر في انتظاره

تداولت صفحات التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مقطع فيديو بعنوان «أجرأ متسول فى مصر يكسب 1200جنيه يوميا ويشرب أغلى أنواع السجائر»، والذي أكد فيه المتسول أنه يكسب في موسم رمضان فقط حوالي 50 ألف جنيه، كما تحدث المتسول بكل صراحة مع مصور الفيديو، خلال تغيير المبالغ «حصيلة تسول يوم» من «فكة إلى مجمد»، وخلال الحوار وافق المتسول أن يعمل مصور الفيديو معه من بعد العصر بأجر يومي 200 جنيه، ونشرت الفيديو بعنوان «صفحة أخبار طلخا ونبروه» والتي تتابع أخبار الدقهلية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، من ضبط شخص مسن عاطل يقوم بالتسول، أمس، بعدما تلقي اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد برصد المتابعة لموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك - صفحة أخبار طلخا ونبروه» مقطع فيديو مزيل بعوان: «أجرأ متسول في مصر - يتحدث بكل صراحة - بشرب سجائر ميريت وإيراد يومي 1200 جنيه موسم رمضان يعمل حوالي 50 ألف جنيه»، ويظهر به شخص مسن يرتدي جلبابا ويقوم بتجميد بعض العملات الورقية والمعدنية مختلفة الفئات من أحد المحال ويتحاور معه القائم على التصوير حول قيامه بالتسول.

مقطع الفيديو أثار غضب الكثير من المواطنين، وانهالت التعليقات عليه، فكتب حساب باسم نور حلمي: «اللي بيدي فلوس لمتسول أو متسولة شريك في جريمة خاصة لو معاهم أطفال، دي عصابات لخطف الأطفال ولمصايب تانية وانت بتدعمهم. مش ذنب الناس إنك عايز ترمي الصدقة بتاعتك وتخلص. اتقي ربنا فينا وفي نفسك»، فيما كتب نور طمان: «على فكرة هو غلبان لو واحد تاني كان رفض تسجل معاه»، فرد أشرف الشرقاوي: «طبعا واحد غيره كان رفض علشان كده ربنا يرزقه، بس أحنا بنعرف الناس أنها لازم تبحث عن المتعفف ده الهدف»، مطالبين بأقصى عقوبة له.

عماد: القانون يعاقب من سمح لنفسه بالتسول بغرض جمع الأموال بطريقة غير شرعية

وتعليقًا على هذا الشأن، قال الدكتور عماد الفقي أستاذ القانون الجنائي، إن مواد القانون تعاقب من سمح لنفسه بالتسول بغرض جمع الأموال بطريقة غير شرعية، أمثال «أجرأ متسول في مصر»، والذي عهد خداع المواطنين والكذب عليهم من أجل كسب الأموال، وإخراج الفلوس من جيوبهم بكل بساطة، وبرضا نفس.

وأضاف «الفقي» لـ«الوطن»، أن عقوبة التسول وجمع الأموال بطريقة غير شرعية، تخضع لنص القانون 49 لسنة 1933، من قانون العقوبات، والتيب تنص المادة الأولى منها على معاقبة المتوسل بالحبس مدة لا تجاوز شهرين، لكل شخص صحيح البنية ذكرًا كان أم أنثى يبلغ عمره 15 عاما أو أكثر يتسول في الطريق.

وأوضح أستاذ القانون الجمائي، أنه طبقا لباقي المواد فيعاقب المتسول بمدة لا تتجاوز 3 أشهر حال اتضح الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أي وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور، أو وجدت معه أشياء تزيد قيمتها على مائتى قرش ولا يستطيع إثبات مصدرها.