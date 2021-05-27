وزارة الصحة توفر خطا ساخنا لتطعيم بعض الفئات باللقاح في المنازل

في إطار دعم وزارة الصحة المصرية على دعم المواطنين في مواجهة فيروس كورونا المستجد، أتاحت الوزارة عددا من الخدمات الجديدة لتجنب الازدحام أو البقاء على قوائم الانتظار للحصول على اللقاح.

وفي هذا الصدد، تستعرض جريدة «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار اليوم، أهم الخدمات الجديدة التي أعلنت عنها وزارة الصحة خلال الأيام الماضية، لمواجهة جائحة كورونا، لتجنب الزحام، وزيادة أعداد الإصابات.

تغيير مكان تلقي تطعيم كورونا

ووفقا لوزارة الصحة والسكان، فإنها أتاحت للمواطنين إمكانية تغيير مكان تلقي لقاح كورونا من خلال الاتصال بالخط الساخن للوزارة 105، وطلب تغيير المكان، كما خصصت الوزارة، خطا ساخنا للقاحات كورونا، والإطلاع على مراكز تلقي لقاح كورونا وعناوينها بالضبط، وهو الخط الساخن 15335.

قوائم الانتظار في مراكز تطعيم كورونا

أتاحت الوزارة خدمة جديدة وهي حجز لقاحات فيروس كورونا، يسمح للمواطنين بتجنب التأخير والزحام في الحصول على اللقاح.

بعد إضافة المراكز الجديدة للتطعيم بلقاحات كورونا، وإقبال المواطنين على حجز اللقاح، أضيفت خدمة بالوضع الراهن للمركز الذي يختاره المواطن للحصول على اللقاح، وإخباره بوجود قائمة انتظار من عدمه.

وتوضع اختيارات للمواطن عند الحجز، إما أن يكون المركز به قائمة انتظار قليلة، أو قائمة انتظار متوسطة، أو قائمة انتظار عالية، أو قائمة انتظار عالية جدًا.

خدمة تطعيم كورونا بالمنزل عبر الخط الساخن

أتاحت الوزارة إمكانية استقبال طلبات المواطنين غير القادرين على الحركة لتلقي اللقاح بالمنزل عبر الخط الساخن (15335)، بعد التسجيل أولا على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح، والحصول على الرسالة النصية بموعد التطعيم.

والفئات التي يحق لها الحصول على التطعيم من المنزل هم:

- المصابون بشلل نصفي.

- الشلل الرباعي.

- مرضي شلل أطفال.

- مرضي الشلل الرعاش.

- مرضى اعتلال المفاصل غير القادرين على الحركة.

- مرضى الأمراض العصبية التي تؤثر على الحركة.

- من يعانون من كسور الحوض والأطراف السفلية أو بتر في الأطراف السفلية.

- مرضى ضمور العضلات وضمور النخاع الشوكي.

- مرضى التصلب المتعدد MS.

- مرضى الوهن العضلي.