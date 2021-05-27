إيهاب فهمي يكشف التطورات الصحية للفنان شريف دسوقي

أعلن الفنان إيهاب فهمي، عبر حسابه بموقع «فيسبوك»، أن الفنان شريف دسوقي يتمتع بحالة صحية مستقرة بعد بتر قدمه.

وأوضح «فهمي»: «قمت اليوم أنا ووفد من أعضاء مجلس نقابة المهن التمثيلية بزيارة الفنان شريف الدسوقي بالمستشفى، وهو الحمد الله بخير، ويطمئن جمهوره على صحته كل الشكر للزملاء الفنانين الذين قدموا كل الدعم، وهذا ليس بغريب على اسره الوسط الفني، كل الشكر لفناني الإسكندرية على جهدهم وإخلاصهم لصديق العمر».

وأضاف الفنان إيهاب فهمي: «كل الشكر إلى كبير الوسط الفني نقيبنا الدكتور أشرف زكي، صاحب كل المواقف العظيمة معنا، كل الشكر إلى قائدنا جميعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر أولا وأخيرا إلى الله سبحانه وتعالى، نسأل الله أن يتم شفائه على خير، ويعود لنا جميعا في أتم صحة وحال».

كانت بدرية طلبة أعلنت، الثلاثاء الماضي، إجراء الفنان شريف دسوقي، عملية جراحية، وبتر ساقه، قائلة: «عن تجربة عيشتها مع بابا الله يرحمه صعب قوي بني آدم يفوق من البنج يلاقي جزء من جسمه مبتور، وخصوصا رجليه ربنا يصبرك يا شريف ويقوي قلبك ويتم شفاءك على خير».

وأضافت: «للناس اللى بتتصل وبتبعت رسايل علشان تطمن على الفنان شريف دسوقي (سبعبع) كان فيه جرح في رجله الشمال، وهو مريض سكر، حالته ساءت جدا وبعد الفحوصات والأشعة والتحاليل قرر الدكتور بتر الرجل من تحت الركبة وهو خرج من أوضة العمليات وحالته مستقرة، الحمد لله ادعوا له ربنا يتم شفاه على خير».