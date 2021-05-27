قطع المياه عن مناطق بالجيزة لمدة 12 ساعة الجمعة: كسر مفاجئ

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع المياه عن مناطق بجنوب الجيزة، تشمل حي العمرانية، وحي الهرم، وحي الطالبية، وحي بولاق الدكرور، وذلك اعتبارًا من الساعة الثامنة مساء غد الجمعة الموافق حتي الثامنة صباح السبت.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى حدوث كسر مفاجئ بالخط الرئيسي قطر 1400 مم، والخارج من محطة مياه جزيرة الدهب بشارع البحر الأعظم، ما أدي ذلك لحدوث حفرة بالطريق قطر 1.5 متر، الأمر الذي يتطلب سرعة الإصلاح حتى لا يؤدي لهبوط أرضي بالطريق.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وتقوم الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب ومتواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حال طلبها يُرجى الاتصال بالخط الساخن (125) من التليفون الأرضي.