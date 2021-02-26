بريد الوطن.. حل مشكلتي مع شركة مياه الشرب يا وزير الإسكان

أسكن فى منزل متواضع بمنطقة الهرم، استأجرت شقة صغيرة وجهزتها لتكون مكتب كمبيوتر لأولادى المتخرجين فى الجامعة ولم يجدوا عملاً بسبب الظروف الحالية، ورغم أنه لا يستهلك أى مياه، إلا أن شركة مياه الشرب بالجيزة أدرجت فى فاتورة المنزل رقماً خاصاً به باعتباره تجارياً، وربطت عليه فى ذلك الوقت 45 جنيهاً، وتقدّمت بتظلم من أننى لا أستهلك مياهاً فى المكتب، وبدأت فاتورة المياه ترتفع بشكل متكرّر حتى وصلت إلى 120 جنيهاً فى الشهر، ثم أبلغنى المحصل أن الشركة قدّرت من 1 سبتمبر الماضى مبلغ 950 جنيهاً لاستهلاك المياه، فى الوقت الذى قدّرت للمنزل كله وهو عشر شقق بمبلغ 750 جنيهاً، أناشد وزير الإسكان، حل مشكلتى.

حسن عبدالعزيز المهدى

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