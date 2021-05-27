إجراءات عاجلة بالكنائس لمواجهة كورونا بعد تزايد وفيات الكهنة والرهبان

اتخذت الكنائس المصرية خلال الساعات الماضية إجراءً عاجلًا لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، بعد تزايد وفيات الكهنة والرهبان جراء الإصابة بالفيروس القاتل، وكان آخرهم أسقف ورئيس دير الأنبا باخوميوس المعروف بدير الشايب في الأقصر.

حملات كنسية للترويج للقاحات كورونا

وتمثل الإجراء في تكثيف حملات تشجيع الأقباط على تلقي لقاحات فيروس كورونا المستجد، خاصة أنه سبق وأصدر المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية خلال اجتماعه السنوي الأخير توصية لكافة الكنائس حول هذا الخصوص.

وحرص عدد كبير من مطارنة وأساقفة الكنيسة والكهنة على تلقي لقاحات كورونا، ونشر صورهم وهم يتلقون اللقاح على صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، لتشجيع الأقباط على تلقي اللقاح والتأكيد من آمانه وفاعليته لمواجهة الوباء.

توصيات الإنجيلية لكنائسها

وأصدرت اللجنة الطبية الاستشارية لرئاسة الطائفة الإنجيلية، برئاسة الدكتور فريدي البياضي، توصية لكافة كنائس الطائفة بخصوص لقاحات كورونا بعد زيادة الإصابات، واقترحت 4 خطوات تمثلت في:

- تعيين الكنائس شخص أو أكثر للتواصل ومساعدة الناس في التسجيل لتلقي اللقاح.

- إنتاج تنويهات قصيرة تصلح لوسائل التواصل الاجتماعي لتحفيز الناس على الإقبال على اللقاح.

- تخصص الكنائس 30 إلى 60 ثانية في كل الخدمات والاجتماعات العامة لتحفيز الناس على التسجيل للقاح، والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

- إذاعة التنويهات في جميع القنوات الفضائية المسيحية.

أما الكنيسة الأسقفية، فقد نظمت بالتعاون مع الإدارة الصحية بجنوب الجيزة، حملة للتطعيم ضد فيروس كورونا.

وخلال الفترة الماضية أصيب عدد من مطارنة وأساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بفيروس كورونا المستجد، وهو الوباء الذي أودى بحياة العشرات من الكهنة والرهبان فضلًا عن عدد كبير من الأقباط رغم الاجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة الوباء الذي تسبب في غلق بعض الكنائس وتعليق صلوات القداسات بـ4 محافظات حتى الآن، فضلا عن غلق عدد من الأديرة القبطية أبوابها خاصة مع تفشي الوباء في أديرة محافظة الأقصر.