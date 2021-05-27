أسعار «الصيني» والسيراميك تصدم المقبلين على الزواج بزيادة جديدة

قدرت الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني، متوسط أسعار الصيني وأسعار السيراميك بنفس أسعارها في 31 ديسمبر 2020، مع زيادة لا تتعدى 5% بما يغطي التكلفة المتوقعة للمنتج مع هامش ربح مناسب، في مؤشر على اتجاه الشركات الأخرى المنافسة لرفع أسعار الصيني وأسعار السيراميك للاعتبارات ذاتها.

أسباب ارتفاع أسعار الصيني

الشركة التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، قالت في الموازنة التقديرية 2021-2022، والتي حصلت عليها «الوطن» ويبدأ العمل بها من «يوليو 2020 - يونيو 2021»، إنه تم الأخذ في الاعتبار للزيادة المتوقعة في المصروفات سواء أسعار الخامات وأسعار النقل وأسعار الوقود والكهرباء، مع الأخذ في الاعتبار الزيادة السنوية في الأجور.

وتنتج الشركة المتخصصة في إنتاج السيراميك والخزف والصيني والأدوات الصحية وورق الحائط، 98 ألف طن، وتستهدف في العام الجديد 133 ألف طن، فضلًا عن تصدير 20 ألف طن من منتجات الخزف والصيني، وتستهدف إنتاج 6.6 مليون متر مربع من السيراميك بزيادة قدرها 552 آلاف متر مربع عن الطاقة المتاحة للمصنع.

أسعار الصيني 2021

وبحسب جولة لـ«الوطن»، تتراوح أسعار الصيني 2021 في مصر الأكثر شيوعًا بين 400 جنيه إلى 15 ألف جنيه، حسب الوزن والخامة والجودة، حيث يبلغ سعر طقم سفرة صيني 113 قطعة 6 آلاف جنيه، طقم صيني مدور 24 قطعة متعدد الألوان 1799 جنيه، طقم صيني بورسلين 116 قطعة 7100 جنيه، أطباق مائدة زجاج فرنساوي عدد 6 أطباق 199 جنيه، طقن ميلامين ماليزي بسعر 450 جنيه، وطقم صيني ياباني 116 قطعة بسعر 13500 جنيه.

في وقت سابق، قال تجار السيراميك والرخام بالغرف التجارية، إن الأسعار مستقرة في السوق المحلي، مع وجود عروض سعرية لبعض الشركات المنتجة، حيث أكد محمد عارف رئيس شعبة المحاجر بغرفة تجارة القاهرة لـ«الوطن»، أن أسعار الرخام والسيراميك مستقرة، في كل المحافظات لعدم تقبل السوق أي ارتفاعات سعرية، فيما تقوم بعض الشركات المنتجة لعمل عروض سعرية لجذب مزيد من المستهلكين.

أسعار السيراميك 2021

واستعرض رئيس شعبة المحاجر أسعار السيراميك كالتالي:

وتبدأ الأسعار من 55 جنيهًا حتى 100 جنيه للمتر، ويباع سعر متر سيراميك حائط الحمام ليزر من 50 حتى 120 جنيهًا، والسيراميك العادي يباع بأسعار تتراوح بين 45 حتى 100جنيه، سعر متر الباركيه للمتر فرز أول بين 100 حتى 250 جنيهًا، وحوائط المطبخ الليزر بين 50 إلى 150 جنيهًا، والسيراميك العادي بين 45 و120 جنيهًا.

سعر السيراميك الفرز الثالث يبدأ من 30 جنيه

والفرز الثالث، يبدأ من 30 جنيهًا، سعر متر رخام الجلاكسي بالتركيب 1400جنيه، والرخام أحمر أسواني بالتركيب 700 جنيه، سعر متر رخام نيو حلايب بالتركيب 650، وسعر متر رخام حلايب بالتركيب 600 جنيه، سعر متر رخام جندولا بالتركيب 600 جنيه، سعر متر رخام روزا نصر بالتركيب 700 جنيه، سعر متر رخام أحمر فرساني بالتركيب 750 جنيه، سعر متر رخام أحمر رويال بالتركيب 700 جنيه، سعر متر رخام أبيض كرارة بالتركيب 500 جنيه.