جراحة دقيقة لإزالة ضلع زائد في الرقبة بأسوان الجامعي

نجح فريق طبي بقسم جراحة الأوعية الدموية بمستشفى أسوان الجامعي، في إجراء عملية جراحية دقيقة، مساء أمس، باستئصال ضلع زائد بالرقبة «الفقرات العنقية»، لسيدة تبلغ من العمر 30 عاما، تعاني من تورم بالذراع الأيسر مع حدوث جلطات متكررة في الأوردة العميقة بالذراع الأيسر، وتم استئصال الضلع الزائد كاملا.

صرح بذلك الدكتور محمد ذكي الدهشوري، عميد كلية الطب بجامعة أسوان، ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسوان الجامعية.

وقال في تصريح صحفي، اليوم، إن الجراحة أجراها فريق من أطباء جراحة الاوعية الدموية برئاسة الدكتور محمد أحمد إسماعيل رئيس قسم جراحة الأوعية الدموية، بالإضافة لأعضاء هيئة التمريض.

حالة المريضة مستقرة

وأكد الدكتور أشرف معبد المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان، أن حالة المريضة مستقرة وتتلقي العلاج اللازم مشيرا إلى أن مستشفيات جامعة أسوان تشهد حاليا طفرة هائلة فى مجال التدخل الجراحي، والعلاج، والتشخيص الطبى، بفضل وجود أحدث الأجهزة الطبية، ونخبة من الأطباء والخبراء في مختلف التخصصات الطبية، للقضاء على قوائم الانتظار، وتوفير أفضل خدمة طبية للمواطن الأسواني .

طفرة بالمستشفيات الجامعية

وأوضح أن مستشفيات جامعة أسوان سوف تشهد طفرة هائلة خلال الفترة القادمة في وجود العديد من الأجهزة الطبيبة الحديثة التي وصل بعضها وفي الطريق البعض الآخر وكل ذلك من أجل خدمة المواطن الأسواني وتقديم الرعاية الطبية المتميزة لجميع أهالي ومرضي محافظات أسوان والمحافظات المحاورة من أهالي جنوب الصعيد وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور أيمن محمود عثمان القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان الذي يسعي جاهدا لتقديم كل ما هو أفضل في مختلف قطاعات الجامعة التعليميه والبحثية والطبية.