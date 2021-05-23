أستاذ جراحة عيون: الفطر الأسود ليس معديا.. ولا علاقة له بكورونا

قال الدكتور حازم ياسين، أستاذ طب وجراحة العيون بطب قصر العيني، إن الفطر الأسود ليس معديا، بل يصيب الإنسان بسبب نقص المناعة في جسده، مشيرا إلى أن هناك علاج لهذا الفطر، طالما تم اكتشاف إصابته مبكرا، موضحا أن أعراضه التي أفزعت الناس والخاصة بمشاكل صحية كبيرة بالعين وأعضاء أخرى، لا تظهر على المصاب به إلا بعد تدهور حالته بشكل كبير، وليس في بداية الإصابة به.

ونفى «حازم»، خلال مداخلة هاتفية، الأحد، مع برنامج «الحكاية»، المذاع على شاشة mbc مصر، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن يكون هناك ارتباط مباشر بين وباء كورونا والفطر الأسود، وأن الفطر الأسود مرض متواجد من عشرات السنين، وليس له علاقة بفيروس «كوفيد 19»، مشيرا إلى أنه سيتواجد أيضا بعد انتهاء وباء كورونا.

ودعى، أستاذ طب وجراحة العيون بطب قصر العينى، إلى ضرورة إقبال المصريين على التطعيم بلقاحات كورونا أيا كان نوعها، بالإضافة إلى الالتزام بالكمامة والتباعد الاجتماعي خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أنه من الوارد أن يصاب الشخص الذي تم تطعيمه بكورونا، ولكن اللقاح يضمن عدم حدوث مضاعفات للإصابة، مؤكدا أن فرصة النجاة من مرض كورونا في حالة التطعيم أكبر بكثير جدا من فرصة النجاة منه دون تطعيم.

وانتقد دعوات بعض الأطباء إلى عدم الاقبال على التطعيم باللقاحات، موضحا أنهم يقومون بذلك بناء على أن لقاحات كورونا تم إجازتها سريعا، متابعا: «بالمعني البلدي النتائج اتسلقت»، مشيرا إلى أن هذا يتنافي مع مبادىء البحث العلمي، مطالبا كل الأطباء بضرورة دعوة المواطنين للتطيعم باللقاحات، محذار من الموجة الثالثة للوباء كورونا، وداعيا أن تمر بسلام.

وكشف «حازم» أن بعض زملائه الأمريكان «بيتريقوا» عليه بسبب نسبة تطعيم المصريين حتى الآن والتي لا تتخطى الـ 1% من جملة الشعب المصري، موضحا أنهم يقولون له أنه يجب أن يفخر ببلده بعدما نجحت مصر في إتاحة التطعيم قبل الولايات المتحدة الأمريكية.