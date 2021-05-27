«التعليم» بالجيزة تستعتد لامتحانات الدبلومات الفنية بـ221 لجنة

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، في محافظة الجيزة الانتهاء من كافة الاستعدادات المتعلقة بامتحانات الدبلومات الفنية 2021، والمقرر عقدها خلال الفترة من السبت الموافق 5 يونيو إلى الخميس 17الموافق يونيو2021، ثم تنطلق الامتحانات النظرية يوم السبت الموافق 19 يوينو إلى الخميس 1 يوليو 2021.

وقال مجدي الجيار، وكيل المديرية، أنه تم تجهيز المقرات واللجان بمدارس المحافظة للتعليم الفنى لاستقبال 60529 طالب وطالبة بمختلف التخصصات النوعية «تجارى وصناعى وفندقى وزراعى»، موضحاً أنه تم تقسيم الطلاب على 221 لجنة، كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية لمتابعة العملية الامتحانية بكل مدارس وإدارات المحافظة المختلفة لحل وتلافي أى مشكلة تعوق الامتحانات، مؤكداً أن الغرفة تعمل على مدارس اليوم والساعة لرصد وحل أى مشكلات تعوق العملية الامتحانية.

وأضاف «الجيار» في بيان، أنه سيتم تشكيل لجان فرعية بالإدارات التعليمية لرصد أى معوقات ومشكلات والعمل على حلها فور وقوعها وإبلاغ غرفة العمليات المركزية بالمديرية لحلها وإبلاغ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موضحاً أنه تم توفير 65 استراحة و1100 سرير مجهزين على أعلى مستوى من دورات مياه وأجهزة طهى ومراوح وثلاجات للمعلمين المنتدبين من خارج المحافظة لأعمال الامتحانات.

وشدد الجيار على تقليل عدد الطلاب باللجان الفرعية ليصبح 14 طالب باللجنة للحفاظ على المسافات الآمنه بين الطلاب أثناء أداء الامتحان مع تعقيم جميع مقرات لجان سير الامتحان بصفة دورية ويومية، مع استخدام أجهزة الكشرف الحراري للطلاب والمعلمين وبوابات التعقيم والتطهير.

وأكد اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من تعقيم وتطهير المدارس يومياً وعقب الانتهاء من أداء الامتحانات بمدارس تعليم الجيزة مع اتباع التعليمات الصادرة بالتباعد والحد من التكدس والتزاحم تطبيقاً لخطة الدولة والمحافظة فى مواجهة فيروس كورونا وعدم الدخول إلا بارتداء الكمامات.

وتابع: أن المدارس جاهزة لاستقبال الطلاب لعقد الامتحانات العملية والنظرية، مؤكداً أنه تم التنبية على أن تعلق الجدول بمكان واضح لجميع الطلاب وتجهيز المعامل والروش لعقد الامتحانات المعملية والعملية حسب كل تخصص مع تجهيز أعداد اللجان بكل مقر لجنه طبقا لمعدل أعداد الطلبة التى حددته الوزارة فى ظل جائحه فيروس كورونا مع توفير المناخ المناسب لحسن سير الامتحانات.