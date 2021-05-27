السجن 15 عاما لكهربائي عاشر ابنته جنسيا لمدة عام بقنا

قضت محكمة الجنايات بقنا، في جلستها المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار محمود عيسى سراج، وعضوية المستشارين شريف عفت مصطفى وأحمد عبد الحى قورة، وأمانة سر صلاح فراج، بالسجن المشدد 15 عاما لكهربائي تعدي جنسيا على ابنته البالغة من العمر 17 عاما.

تعود أحداث القضية إلى عام 2020 حينما ورد بلاغا إلى خط نجدة الطفل من مواطن يتهم كهربائي، عمره 47 سنة، بالاعتداء علي طفلته جنسيًا لمدة عام، داخل وحدة سكنية في المساكن، وبعد الانتقال وسؤال الطفلة أفادت بأنه يقوم بالتحرش بها جنسيًا منذ أواخر عام 2020 كما يتعمد ضربها وأنها تقيم بمفردها معه حيث أن والدتها تقيم في القاهرة منذ فترة طويلة لمعاملته السيئة معها.

وأوضحت تحريات المباحث التي أجرتها وحدة مباحث بندر قنا أن الطفلة «ع. م»، أقرت بالتعدي عليها من قبل والدها عن طريق تجريدها من ملابسها وكان ذلك رغمًا عنها وبالقوة والإكراه.

واعترف المتهم بجريمته أمام النيابة العامة بما فعله، وتم عرضه على الطب الشرعي، وأعترف بأنه كان يفعل ذلك تحت تأثير مخدر الحشيش.

وتدخلت وحدة حماية الطفل، ورافقت الطفلة في التحقيقات، وأودعتها دار رعاية وبعدها سلمتها لوالدتها التي قدمت من القاهرة، وتمكنت قوة أمنية من القبض على المتهم الذي اعترف بجريمته، وقررت النيابة حبسه وإحالته تحويله للجنايات للمحاكمة العاجلة .

تم إحالة القضية لمحكمة جنايات قنا برقم 71 لسنة 2021 والتي قضت بالسجن المشدد 15 عاما علي المتهم، في الجلسة الأخيرة.