حظك اليوم الجمعة 28-5-2021 برج الثور على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج الثور يُمكن الثقة به والاعتماد عليه، وبتسم بالحزم، والتفهم، والصبر، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يدعمك وتجد من يمد لك يد العون وتحسن استغلال ذلك واليوم مناسب لتقوية الروابط والعلاقات مع الآخرين.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

المريخ بمنزل العلاقات يمنحك إشراقة وحضورا أخاذا ويعدك بلقاءات دافئة وتبدو أكثر تألقا.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة ميريام فارس، ويوافق تاريخ ميلادها 24 أبريل.