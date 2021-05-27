حظك اليوم الخميس 27-5-2021 برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج العقرب من الصعب أن يثق في أحد بسهولة، ويتميز بالغموض الشديد، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

تنافر فينوس والقمر بمنزلي المال يطالبك أن تدرس جيدا أمورك المالية والمهنية كي تتخذ قرارات صائبة.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

حاول أن تضاعف تركيزك وأن تحافظ على اللباقة في معاملاتك مع من حولك

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة الراحلة هند رستم، ويوافق تاريخ ميلادها 12 نوفمبر.