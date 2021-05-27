حظك اليوم الخميس 27-5-2021 برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج القوس لديه القدرة على التنقل والسفر من مكان لآخر باستمرار، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

رغم الضغوط، تستطيع اليوم أن تظهر براعة في إدارة المواقف وتعرف كيف تفرض نفوذك بنعومة.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

رغم التشوش؛ القمر في برجك يمنحك سحرا وجاذبية وقد يعدك الفلك بأوقات سعيدة.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة رانيا يوسف، ويوافق تاريخ ميلادها 1 ديسمبر.