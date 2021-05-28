حظك اليوم الجمعة 28-5-2021 برج الجوزاء على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج الجوزاء يتسم بالذكاء والحماس، ولديه حس فكاهة عالي، وتقدم "الوطن" حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يمنحك حظا ونجاحا في الأمور المالية والمهنية.. تخطط جيدا ويتجه ذهنك لكل ما يحقق لك ربحا.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد في برجك يمدانك بروح تفاؤل وترى الأمور من جانبها الإيجابي ويعدك ذلك بالسعادة.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة وفاء عامر، ويوافق تاريخ ميلادها 7 يونيو.