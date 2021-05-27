هل هناك إجرءات وقائية خلال دفن وفيات الفطر الأسود؟.. أستاذ مناعة يجيب

قال الدكتور أشرف عقبة، أستاذ المناعة بكلية الطب جامعة عين شمس، إن الفطر الأسود غير معدي وليس له علاقة بكورونا، لافتا إلى أنه لا توجد أي إجراءات يتم اتباعها تجاه المرضى المتوفيين بالفطر الأسود، وأن إجراءات الدفن يتم اتباعها وتنفيذها كإجراءات الدفن للأمراض غير المعدية، مؤكدا أن الدفن يتم بالإجراءات العادية وكذلك الغسل.

وناشد أستاذ المناعة بكلية الطب جامعة عين شمس في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، المواطنين، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة المصابين بالسكر عدم الإفراط في تناول أدوية الكرتيزون، لافتا إلى أن سبب عرضة أصحاب الأمراض المزمنة للإصابة بالأمراض، هو عدم انضباطهم في الحصول على الأدوية المخصصة لهم بالجرعات والمواعيد المناسبة له، لافتا إلى أن ذلك يؤثر سلبا على المناعة للجسم وبالتالي يجعلهم عرضة للفطريات الانتهازية.

أستاذ مناعة: الفطر الأسود من الأمراض الانتهازية وتهاجم الأشخاص ذوي المناعة الضعيفة

وأضاف أستاذ المناعة بكلية الطب جامعة عين شمس، أن الفطر الأسود من الالتهابات الانتهازية التي تنتهز فرصة ضعف المناعة لنشاطها ونموها وبالتالي يجب على المواطنين الانتظام في الحصول على الأدوية بشكل جيدة ومتابعة الحالة بشكل منتظم.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور ياسر الشربيني، أستاذ المناعة بجامعة نوتنجهام بالمملكة المتحدة ببريطاننيا، أن الفطر الأسود مرض غير معدي وليس له علاقة بكورونا، مناشدا المواطنين بضرورة عدم الإفراط في تناول الأدوية دون استشارة الطبيب المختص، وذلك منعا لحدوث أي مضاعفات لجسم الإنسان، مؤكدا أن انتشار المرض في الهند يرجع إلى أن المواطنين هناك يتعاطون جرعات كبيرة من الكرتيزون فضلا عن أن البيئة هناك صالحة لتكاثر الميكروبات والفطريات والجراثم.

وناشد الشربيني المواطنين ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، والاهتمام بتناول الأغذية والمشروبات المحفزة لمناعة الجسم، فضلا عن الابتعاد عن الأماكن المزدحمة والمخالفة للإجراءات الاحترازية كالكافيهات والمطاعم.