حظك اليوم الجمعة 29-5-2021 برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج السرطان يتسم بالإبداع والحس القوي، وأبرز عيوبه المزاجية، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر بمواجهة برجك وعليك أن تنتبه لحقوقك وأن تقاوم ميلك للغضب وحاول أن تتفاوض بهدوء.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق، ومن المهم ألا تبالغ في حساسيتك وتمردك على الطرف الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة شيرين رضا، ويوافق تاريخ ميلادها 7 يوليو.