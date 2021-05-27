يبلغ إجمالي الوحدات الجاهزة للتسليم للعملاء الفائزين بها، ضمن الإعلان العاشر بمشروع الإسكان الاجتماعي "الإعلان العاشر"، نحو 19620 وحدة سكنية، كاملة التشطيب.

لذا تزايدت تساؤلات عدد كبير من المواطنين المتقدمين لحجز وحدة سكنية، ضمن الوحدات السكنية، التي طرحتها وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حول موعد تسليم وحدات "الإعلان العاشر" بمدينة بدر.

وجاءت الإجابة وفقا لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه من المخطط أن يتم تسليم وحدات الإسكان الاجتماعي، ضمن الإعلان العاشر، منتصف العام الجاري.

وذلك للعملاء الذين انطبق عليهم الشروط المنصوص عليها، وذلك داخل كراسة الشروط الخاصة بالإعلان.

وبلغ عدد المتقدمين للحصول على وحدات سكنية بالإعلان العاشر في مدينة بدر، 43827 متقدما.

يذكر أن وزارة الإسكان انتهت من عدد من الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم بـ"الإعلان العاشر"، قبل موعدها المقرر في يوليو المقبل، وهي كالتالي:

5 آلاف وحدة سكنية بمدينة العاشر من رمضان، و3500 وحدة سكنية بمدينة بدر.

أما عدد الوحدات السكنية بالإعلان العاشر الجاهزة للتسليم للعملاء الفائزين بها، بلغت نحو 19620 وحدة سكنية كاملة التشطيب، داخل عدد من المدن الجديدة، وهم: "مدينة السادات – مدينة العاشر من رمضان – مدينة بدر – مدينة الغردقة – المحولين من التاسع للعاشر بـ6 أكتوبر".

ويذكر أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، قد انتهى من فرز جميع الأوراق الخاصة بالمتقدمين، ويتم حاليًا الإعداد النهائي لبدء عمليات الاستعلام الخاصة بالمقبول أوراقهم.

ويأتي ذلك تزامنا مع طرح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عدد كبير من الوحدات السكنية، من حين لآخر، داخل المدن الجديدة، بمساحات وأسعار مختلفة.

وذلك للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية لكل مواطن مصري، لتحقيق رغبته في امتلاك مسكن خاص به.

ويتم تسليم الوحدات السكنية، المطروحة من قبل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، خلال مدة 3 سنوات، من موعد الإعلان عن الطرح.