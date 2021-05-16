في نقاط.. تعرف على نظام الأولوية ضمن الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي

«الإعلان العاشر».. يعد أحد الإعلانات التي تطرحها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من حين لآخر، ويتضمن عددا كبيرا من الوحدات السكنية، بمساحات وأسعار مختلفة، للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، داخل المدن الجديدة.

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية لكل مواطن مصري، لتحقيق رغبته في امتلاك مسكن خاص به.

وبلغ إجمالي الوحدات الجاهزة للتسليم للعملاء الفائزين بها، ضمن الإعلان العاشر بمشروع الإسكان الاجتماعي، نحو 19620 وحدة سكنية، كاملة التشطيب.

وبلغ عدد المتقدمين بالإعلان العاشر بمدن «السادات – العاشر من رمضان – بدر – الغردقة»، والمحولين من الإعلان التاسع بشروط الإعلان العاشر بمدينة 6 أكتوبر بلغ نحو 97040 متقدما.

أما نظام الأولوية في الحصول على الوحدات بالإعلان العاشر ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى، تتمثل في الترتيب التالي:

المتزوج ويعول شاملا: «الأرمل/ة ويعول - المطلق/ة ويعول»، والأولوية للأصغر سنا، وفي حالة تساوي السن تكون الأولوية للأسرة الأكثر عددا، ثم المتزوج والأولوية للأصغر سنا، ثم الأعزب والأولوية للأصغر سنا، وذلك وفقا لقانون الإسكان الاجتماعي.

وتم تخصيص 452 وحدة سكنية للمتقدمين بالإعلان العاشر بمدينة السادات، و525 وحدة بمدينة العاشر من رمضان قبل موعدها بـ6 أشهر.

وتم تجهيز 5 آلاف وحدة سكنية بمدينة العاشر من رمضان، و4440 وحدة سكنية بمدينة السادات، و3500 وحدة سكنية بمدينة بدر، و1680 وحدة بمدينة الغردقة، و5 آلاف وحدة سكنية بمدينة 6 أكتوبر للمحولين من الإعلان التاسع بشروط الإعلان العاشر.