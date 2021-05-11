في نقاط.. خطوات الاستعلام عن وحدات الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي

يتساءل عدد كبير من المواطنين، الذين سبق وتقدموا لحجز وحدة سكنية، ضمن الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي، عن طرق الاستعلام عن موقف طلب حجزهم لتلك الوحدات، لحين إعلان أسماء العملاء الفائزين بتلك الوحدات السكنية.

لذلك أتاح صندوق الإسكان الاجتماعى، عددا من الطرق، تسهيلا على المواطنين المتقدمين للحجز، والراغبين في الاستعلام عن موقف حجزهم للوحدة السكنية ضمن الطرح.

ويعد «الإعلان العاشر» أحد الإعلانات التي تطرحها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من حين لآخر، ويتضمن عددا كبيرا من الوحدات السكنية، بمساحات وأسعار مختلفة، للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، داخل المدن الجديدة.

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية لكل مواطن مصري، لتحقيق رغبته في امتلاك مسكن خاص به.

وبلغ إجمالي الوحدات الجاهزة للتسليم للعملاء الفائزين بها، ضمن الإعلان العاشر بمشروع الإسكان الاجتماعي «الإعلان العاشر»، نحو 19620 وحدة سكنية، كاملة التشطيب.

وذلك داخل عدد من المدن، وهي: (مدينة السادات – مدينة العاشر من رمضان – مدينة بدر – مدينة الغردقة – المحولين من التاسع للعاشر بمدينة 6 أكتوبر).

وترصد السطور التالية، طرق الاستعلام عن الوحدات السكنية، ضمن الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي.

طرق الاستعلام عن وحدات الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي

1- تم تخصيص رابط إلكتروني يمكن من خلاله للمواطنين الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي، وذلك من خلال الضغط على هذا الرابط www.shmff.gov.eg ، مع ضرورة اتباع الخطوات الآتية:

- الدخول على الخانة الخاصة بالاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي.

- كتابة الرقم القومي الخاص به المكون من 14 رقمًا لطلب الاستعلام عن الشقة.

- إدخال كافة البيانات المطلوبة.

- الضغط على خانة الاستعلام عن شقق الإسكان الإعلان العاشر.

- الضغط على زر تسجيل الدخول.

2- من خلال إرسال رسالة نصية عبر الهاتف المحمول تتضمن الرقم القومي من خلال الأرقام التالية : 5999 أو 5777 أو 1188، أو الاتصال بالرقم الأرضي عبر الرقم الساخن 0900711117 وإدخال كافة البيانات المطلوبة.

3- كما يمكن من خلال استخدام الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، الاستعلام عن حالة الطلب، والاستعلام عن نتائج الإعلانات، وتقديم طلب وحدة سكنية، وكافة أخبار الصندوق.