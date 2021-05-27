السيسي: إنشاء مستشفى مصري في جيبوتي.. وتعاون بمجال الاستزراع السمكي

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن أنه يجرى التنسيق لإنشاء مستشفى مصري في جيبوتي فضلا عن التعاون في مجال الاستزراع السمكي، مؤكدا أن المباحثات مع الرئيس الجيبوتي مثمرة وبناءة وتناولت تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية على مختلف المستويات، متابعا: «اتفقنا على أهمية العمل المشترك نحو توفير الدعم اللازم لزيادة الاستثمارات المصرية في جيبوتي».

وأضاف السيسي خلال مؤتمر صحفي مع رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيله، أنه استعرض المستجدات الخاصة بقضية السد الإثيوبي، مؤكدا أنه ملف يمس المصالح الحيوية للمنطقة برمتها، وحتمية التوصل لاتفاق عادل ومتوازن حول ملء وتشغيل السد في أقرب فرصة ممكنة.

وأكد على رفض مصر لأي مسعى لفرض الأمر الواقع، من خلال إجراءات أحادية لا تراعي مصالح وحقوق دولتي المصب.

وأوضح أن المباحثات الثنائية جاءت في ظل ظروف استثنائية تمر بها منطقة شرق أفريقيا والقرن الأفريقي، لافتا إلى أنه جرى التوافق على الإسراع بالإجراءات الخاصة بإنشاء المنطقة اللوجستية المصرية في جيبوتي خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن جيبوتي دولة محورية لعبت دورا مهما في محيطها الإقليمي، كما أن حفاوة الاستقبال عكست ما يجمع مصر وجيبوتي من علاقات متينة واستراتيجية ممتدة على جميع الأصعدة.

وتابع: «من دواعي اعتزازي أن أكون أول رئيس لمصر يقوم بزيارة رسمية لجيبوتي، كما أن العلاقات بين البلدين تستند إلى إرادة سياسية قوية ومتبادلة للارتقاء بها إلى آفاق أرحب من خلال زيادة معدلات التبادل التجاري وتكثيف التعاون في مجال بناء القدرات».