جمارك مطار القاهرة تحبط محاولتي تهريب خنجر وطبنجة أثرية

أحبط رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي، محاولتى تهريب خنجر وطبنجة أثرية، وذلك بالمخالفة للقانون.

فى المحاولة الأولى، وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الطائرة ركاب الطائرة الإماراتية القادمة من دبي، استوقف أحمد حمدي الجوادي، رئيس القسم المعين على لجنة الخط الأخضر، أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أشياء مخالفة أو تستحق سداد رسوم وضرائب جمركية، أجاب بالنفي.

وقام عمرو عبدالعزيز العميري، مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2 بمناظرة جواز سفر الراكب وحقائبه، وقرر تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة «X-RAY» بواسطة كل من أحمد محمد البحيري مأمور الجمرك، وطاهر محمود طاهر رئيس القسم، فتلاحظ لهما وجود أجسام تكرارية معتمة ومتماثلة بكثافة عالية.

وبالعرض على أسامة محمد دياب مدير الجمرك، قام بتكليف الدكتورة ابتهال مصطفى بتفتيش حقائب الراكب، وتبين وجود 1011 وحدة من مستلزمات شبكات الإنترنت «transceiver- module» داخل حقائبه.

وفى المحاولة الثانية، وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الطائرة السعودية القادمة من أبها، استوقف عبدالسلام عادل عبد السلام رئيس القسم المعين على لجنة الخط الأخضر أحد الركاب المصريين القادمين من السعودية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أي أشياء مخالفة أو تستحق سداد رسوم وضرائب جمركية فأجاب بالنفى

وتم تمرير حقائب الراكب على جهاز الفحص بأشعة «X-RAY» بمعرفة أمجد رفعت حسين مأمور الجمرك، والذي تلاحظ له وجود ما يشتبه أن يكون ضبنجة وأيضا ما يشتبه أن يكون سيفًا.

وبالعرض على وائل محمد إمبابي مدير الحركة المشرف علي صالة الوصول، قام بتكليف أحمد عبد الرشيد زيدان مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود طبنجة وخنجر طويل نسبيا.

الطبنجة طراز قديم ويشترط تصريح أمني لدخوله البلاد

وقرر أحمد عبد الفتاح طه مدير إدارة الجمرك عرض الأمر أولًا على إدارة شرطة المفرقعات بالمطار، فأفاد المقدم محمد شاهين بعد معاينة المضبوطات بأن الخنجر ذو نصل معدني محظور حيازته، وأن الطبنجة عبارة عن مسدس من طراز قديم ويلزم لدخوله البلاد تصريح من قطاع الأمن العام.

وبالعرض علي مركز الوحدات الأثرية بمطار القاهرة الدولي، قاموا بتشكيل لجنة عليا من 5 مسؤولين، هم طارق أحمد وهناء المشهور المديرين العموم وأحمد إبراهيم مدير الوحدة وأحمد عبدالله وهيثم يوسف مفتشي الآثار، حيث أفادت بأن الطبنجة يتم مصادرتها بموجب القانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته لصالح وزارة الاثار والسياحة .

تحرير محضري ضبط جمركي وتحريز المضبوطات

وقرر أحمد سعد عبد المطلب وأحمد عبدالفتاح طه مديري إدارة الجمرك اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضري ضبط جمركي رقمي 54 و55 لسنة 2021، بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.