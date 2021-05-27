القصة الكاملة لغرق فتاتين في نيل سوهاج

انتهت رحلة غسيل الأواني المنزلية في نهر النيل بغرق «لواحظ» 12 عاما تلميذه، وابنة عمها «دعاء» 12 عاما تلميذه، في مياه النهر بقرية الاحايوة غرب دائرة مركز العسيرات محافظة سوهاج.

تلك الرحلة التي اعتادت الفتاتان علي القيام بها بشكل متكرر، لكن القدر كتب نهاية حياتهما عندما قررتا الاستحمام في نهر النيل بعد أن فرغتا من غسيل الأواني المنزلية، وتم انتشال الجثتين ونقلهما لمشرحة مستشفى العسيرات المركزي، وصرحت النيابة العامة بدفنهما، وتم مواراة الجثمانين بمقابر العائلة.

الحزن يخيم علي أبناء قرية الاحايوة غرب ويشاركون في تشييع الجثتين

سارع أبناء قرية الاحايوة غرب فور سماعهم بنبأ غرق الفتاتين في نهر النيل لمكان الواقعة، بعد أن ابلغهم من شاهدوا عملية الغرق، وتسابق الأهالي بالمراكب ومن يجيدون السباحة من شباب القرية في البحث عن الفتاتين، وحضرت للمنطقة قوات الإنقاذ النهري، وتم العثور على جثتي الفتاتين وانتشالها من المياه في وقت سريع.

واستدعت الشرطة سيارة اسعاف، وتم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى العسيرات المركزي، وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثتين من قبل مفتش الصحة تبين أن سبب الوفاة اسفكسيا الغرق، وتجمع الأهالي امام المستشفى في انتظار الحصول علي تصريح الدفن من النيابة العامة، وسيطرت عليهم مشاعر الحزن لرحيل الفتاتين، وتم تشييع الجثتين لمثواهما الأخير ودفنهما في مقابر العائلة وسط مشاركة كبيرة من الأهالي.

غسيل الأواني المنزلية في النهر السبب في وفاة الفتاتين

تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة العسيرات يفيد بغرق فتاتين بنهر النيل بناحية قرية الاحايوة غرب، انتقل مأمور وضباط المركز وقوات وحدة الإنقاذ النهري، وبالفحص تبين غرق كلاً من «لواحظ. ع. م» 15 سنه تلميذة، و«دعاء. ح. ح» 12 سنة تلميذة، تقيمان بذات الناحية بنهر النيل أمام منزلهما، وتم انتشال الجثتين، ونقلهما لمشرحة المستشفي المركزي.

بسؤال كلاً من والدة الأولي «فايزة.م.ا» 40 عامًا، ربة منزل، والدة الثانية «ندي.ا.م» 30 عامًا، ربة منزل، وتقيمان بذات الناحية قررتا بأنه أثناء، قيام المذكورتين بغسيل أواني علي حافة نهر النيل بذات الناحية انزلقت قدميهما وسقطتا بالنهر ولعدم إجادتهما السباحة غرقتا به، ولم تتهما أحدا بالتسبب في ذلك.

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثتين بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية، حرر محضر بالواقعة، وبالعرض علي النيابة العامة صرحت بدفن الجثتين.