الصحة توجه رسالة عاجلة لصالونات التجميل بسبب فيروس كورونا

وجهت وزارة الصحة والسكان، مجموعة من النصائح الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا في صالونات التجميل، وذلك فى إطار حرص وزارة الصحة على الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة.

وقالت الوزارة في منشور توعوى لها، إنه لابد من الحرص على التباعد الاجتماعى بين كل فرد والآخر وكذلك الحرص على اتباع آداب السعال والعطس وتجنب لمس العينين.

وتابعت الوزارة فى منشورها أنه لابد من ارتداء الكمامات قدر الإمكان وكذلك عدم تبادل الأدوات الشخصية، ولا بد من عدم استخدام الأدوات الحادة مثل المقص أو القصافة أو العدسات اللاصقة أو أدوات العناية بالبشرة أو الملقاط لأكثر من سيدة داخل محلات الكوافير ومراكز التجميل.

استبدال فوط مسح الوجه بفوطة استخدام مرة واحدة أو مناديل ورقية

وأضافت الوزارة أنه لابد من استبدال فوط مسح الوجه بفوطة استخدام مرة واحدة أو مناديل ورقية لتجنب نقل العدوى من شخص لآخر، والتخلص من الأدوات الحادة الخاصة بالحلاقة أو التجميل في صندوق الأمان.

وأكدت على ضرورة استخدام الكلور بمقدار واحد لأربع مرات مثلهم مياه لتظيف الأسطح الملوثة لتجنب نقل العدوى والالتزام بوضع الملصق الخاص بالتوعية في كل صالون لتوضيح الممارسة الصحية الآمنة للمواطن.

وتواصل وزارة الصحة، في رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات، لمتابعة الموقف الوبائي لحظة بلحظة، واتخاذ كل الإجراءات للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية الأخرى.

وناشدت الوزارة المواطنين، في حال ظهور أي أعراض، لابد من الذهاب إلى المستشفيات، وطلب الرعاية في توقيت مبكر، خاصة لو أن الحالة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مؤكدة أن جميع المستشفيات جاهزة لاستقبال أي حالات، ولا صحة بمناشدة الوزراة المواطنين بعدم الذهاب المستشفيات.

ويشهد المنحنى الوبائى لفيروس كورونا حالة من الاستقرار خلال هذه الأيام، وطالبت الوزارة من المواطنين ضرورة ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعى، والبعد عن التكدس وعدم التقبيل اثناء اللقاء والاكتفاء بالترحيب .