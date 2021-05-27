الأنصاري: «بر أمان» مبادرة رئاسية تحفظ كرامة الصيادين

أعرب الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن تقديره لوزيرتي البيئة والتضامن الاجتماعي، لإطلاقهما فعاليات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «بر أمان»، لدعم ورعاية صغار الصيادين، مؤكداً أنها تعكس اهتمام القيادة السياسية والحكومة بمحافظات الصعيد وخاصة محافظة الفيوم، من أجل إحداث تنمية حقيقية وشاملة على أرضها، وتوفير حياة كريمة لشباب وأهالي المحافظة، خاصة الفئات الأكثر إحتياجاً.

الفيوم تقدم كافة سبل الدعم لـ «بر أمان»، حفاظا على الصيادين

وأكد «الأنصاري»، استعداد المحافظة لتقديم كافة سبل الدعم والتعاون للخروج بكامل الاستفادة من مبادرة «بر أمان»، بما يضمن الحفاظ على إخواننا الصيادين الذين يمتهنون هذه المهنة الشريفة من المخاطر المهنية.

50 مليون جنيه لدعم المبادرة الرئاسية «بر أمان»

في سياق متصل، قال رئيس قطاع المشروعات بصندوق «تحيا مصر»، أنّ الصندوق قام بتخصيص مبلغ 50 مليون جنيه لدعم المبادرة الرئاسية «بر أمان»، التي سيتم تنفيذها على 4 مراحل، بالتعاون بين صندوق تحيا مصر، ووزارة التضامن الاجتماعي، والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، ويستفيد منها نحو 42 ألف مستفيد من صغار الصيادين.

20 مليون جنيه لدعم مبادرة «مستورة» بالفيوم

وأضاف رئيس قطاع المشروعات بصندوق تحيا مصر، أنّ محافظة الفيوم من المحافظات التي تم إطلاق عدة مبادرات بها ومنها مبادرة «مستورة»، التي تم تخصيص مبلغ 20 مليون جنيه لها لدعم ورعاية أكثر من 1350 سيدة.

وأعرب رئيس الإدارة المركزية لشئون المناطق بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، عن شكره وتقديره لمحافظ الفيوم لاستضافة هذا الحدث الكبير، كما قدم الشكر لوزيرة التضامن الاجتماعي ومسئولي صندوق تحيا مصر على ما بذلوه من جهد وما قدموه من تدعيمات.

مشروعات الاستزراع السمكي أحدثت طفرة كبيرة كماً ونوعاً

ولفت إلى أنّ المبادرة الرئاسية «بر أمان»، هي نتاج عمل جماعي وتضافر الجهود لعدة جهات تنفيذاً لتكليفات السيد الرئيس، لافتاً إلى أنّ الثروة السمكية تحظي باهتمام كبير من القيادة السياسية، كما أنّ مشروعات الاستزراع السمكي قد أحدثت طفرة كبيرة كماً ونوعاً.

10 آلاف و700 صياد ضمن المرحلة الأولى لـ «بر أمان»

وكشف «عجاج»، أنّ الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وفرت كافة البيانات الخاصة بتراخيص مكاتب الصيد لتحديد صغار الصيادين الذين تشملهم المبادرة، لافتاً إلى أنّ المرحلة الأولى من المبادرة تشمل 10 آلاف و700 صياد من أصحاب الرخص وبطاقات الصيد السارية.

وعقب ذلك قامت وزيرة التضامن الاجتماعي ووزيرة البيئة ومحافظ الفيوم، بتسليم الدفعة الأولى من مستلزمات وأدوات الصيد من بِدَّل الغطس والكزلوك والشِبَاك وغيرها من المعدات اللازمة لصغار الصيادين العاملين ببحيرة الريان بمحافظة الفيوم.