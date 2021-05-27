موعد عيد الأضحى 2021 في مصر: 20 يوليو المقبل

كشفت الحسابات الفلكية التي أعدها المعهد القومي للبحوث الفلكية، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن موعد عيد الأضحى 2021 في مصر سيكون يوم الثلاثاء الموافق 20 يوليو المقبل، و10 ذو الحجة هجرياً لعام 1442.

وقال الدكتور محمد غريب الأستاذ بالمعهد، إن عيد الأضحى المبارك 2021 يكون موعده محدد في مختلف الإسلامية والعربية.

موعد عيد الأضحى 2021 في مصر ووقفة عرفات

وأضاف الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن موعد عيد الأضحى 2021 في مصر يتم تحديده وفقاً لتحديد أول يوم من شهر ذو الحجة للعام الهجري، على أن يكون عيد الأضحي المبارك 10 من الشهر، ويكون يوم 9 من ذو الحجة هو موعد وقفة عرفات «وقفة عيد الأضحى» والتي ستكون يوم 19 يوليو.

وفي السياق ذاته، قال الدكتور محمد الصادق، الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، إن هناك عددًا من الاشتراطات يجب توافرها لتحقيق شرط رؤية الأهلة للشهور العربية القمرية، خاصة موعد رؤية شهر رمضان وعيد الفطر المبارك، وكذلك رؤية شهر ذو الحجة لمعرفة موعد عيد الأضحى 2021 في مصر، لافتًا إلى أن مكان الرؤية يجب أن يكون بعيداً عن العمران والأماكن المضيئة، وعن مواقع البترول ومصافيها، ومواقع المحطات النووية، وأن تكون المواقع على الحدود وفي اتجاه الغرب.